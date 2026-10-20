Número de casais desempregados com recuo homólogo de 10% em setembro

O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 10,1% em setembro, em termos homólogos, e caiu 1,8% face a agosto, totalizando os 4.275, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo IEFP.

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.550 (8,2%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.275 casais desempregados, em setembro de 2026, o que representa -10,1%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", adianta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 1,8%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente foi de 263.196 no final de setembro, o que representa um recuo homólogo de 10,2% e uma queda de 0,7% face ao mês anterior.