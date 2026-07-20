Número de desempregados nos centros de emprego recua 9,9% em junho

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em junho, em termos homólogos, e caiu 3,7% face a maio, recuando pelo quinto mês consecutivo para 264.517, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).De acordo com o IEFP, no final de junho "estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 264.517 indivíduos desempregados, número que representa 65,5% de um total de 403.995 pedidos de emprego".São menos 28.971 pessoas inscritas nos centros de emprego face a junho de 2025. Para este recuo, "na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-18.547), os que procuram um novo emprego (-25.209) e os maiores de 25 anos (-24.279)".Já na comparação em cadeia, isto é, face a maio, há menos 10.249 pessoas inscritas nos centros de emprego.Trata-se do quinto mês consecutivo em que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego está a recuar, isto é, desde fevereiro. Número de casais desempregados recua 11,4% em junho para 4.181O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 11,4% em junho, face ao período homólogo, e caiu 2,9% face a maio, para os 4.181, segundo os dados divulgados pelo IEFP."Do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.362 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.181 casais desempregados, em junho de 2026, o que representa -11,4%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", adianta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados caiu 2,9%, estando a recuar há cinco meses consecutivos, isto é, desde fevereiro.Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos serviços de emprego do continente foi de 255.735 no final de junho o que representa um recuo homólogo de 12% e uma queda de 6,6% face ao mês anterior. .Número de casais no desemprego desce 10,9% em maio