Número de atendimentos nas Lojas do Cidadão cresceu e tempo média de espera diminuiu

O número de atendimentos em lojas do cidadão cresceu 6,6% nos primeiros quatro meses de 2026, em comparação com o mesmo período no ano passado, anunciou o Governo em comunicado, atribuindo o crescimento ao alargamento dos horários das lojas em zonas de maior fluxo, anunciado no final do ano passado.Segundo o Governo, no total e comparado com o ano anterior, há mais 46.478 atendimentos nestes primeiros meses do que no período homólogo de 2025, um aumento que o governo atribui à alteração dos horários e expansão da capacidade destas lojas."Os resultados demonstram que a uniformização e o alargamento dos horários, aliados ao reforço do atendimento espontâneo, permitiram aumentar a capacidade de resposta das Lojas de Cidadão, com mais atendimentos e uma redução dos tempos de espera na maioria das lojas”, afirmou o ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, no comunicado.Quem visita as lojas do cidadão também espera, em média menos, tempo. Em 75% das lojas, o tempo médio de espera diminuiu, especialmente em entidades que passaram a ter disponível atendimento espontâneo, nomeadamente a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que não tinha essa funcionalidade disponível antes.Ainda que, na lei, a AIMA também tivesse de ter atendimento espontâneo, o Governo indica que isso ainda não foi totalmente aplicado. "Entidades apontam a falta de recursos humanos como impeditivo para cumprir as obrigações do decreto-lei", lê-se.