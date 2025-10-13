Navio da Marinha faz "disparo inopinado" de munição sem carga e provoca danos noutra embarcação

Um navio da Marinha fez esta segunda-feira, 13 de outubro, um disparo acidental de uma munição inerte e provocou danos numa outra embarcação que estava atracada no porto de Ponta Delgada, nos Açores.Em comunicado, a Marinha garante que não se registaram danos com pessoal e explica que já iniciou um processo de averiguações com vista ao apuramento das causas do sucedido. "Esta manhã, no porto de Ponta Delgada, nos Açores, o NRP Viana do Castelo efetuou um disparo inopinado de uma munição inerte (sem carga explosiva) da sua peça de artilharia de 30 mm", informou a Marinha, explicando que o incidente ocorreu durante as verificações dos sistemas de armas do navio, no âmbito dos preparativos de largada para o mar."Numa avaliação, ainda preliminar, foram identificados alguns danos materiais no navio de tráfego local Isabel C, atracado em frente ao NRP Viana do Castelo", conclui.