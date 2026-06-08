Em 2025, nasceram mais 3071 bebés do que no ano anterior.
Em 2025, nasceram mais 3071 bebés do que no ano anterior.Maria João Gala
Sociedade

Nascimentos. Região Norte ultrapassa a Grande Lisboa em 2025, com um aumento de quase 6%

Ao todo, no ano passado, foram realizados 87.130 partos em Portugal, mais do que em 2024, segundo dados do INE. O Norte foi a região onde mais se nasceu e a Região da Madeira a única em que houve uma redução. O ginecologista-obstetra, Diogo Ayres Campos, explica ao DN que o aumento de bebés no Norte pode, tão só, ter a ver “com o adiar de projetos devido a uma crise de saúde, como a pandemia”.
Ana Mafalda Inácio
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