Nanquim (II): o Templo de Confúcio e a memória da vida nas margens

O espelho de água diante do templo é o que melhor ilustra esta simbiose. Segundo a tradição ritual, a entrada principal do Templo de Confúcio de cada região deveria ser precedida por um lago cerimonial semicircular chamado panchi, cuja travessia simbolizava o início da jornada de aprendizagem.

Na maioria das cidades, o panchi era um tanque estático, escavado artificialmente dentro dos muros. Mas os construtores de Nanquim tomaram uma decisão rara: alargar um troço natural do rio Qinhuai para servir de panchi. O que corre diante do portão do templo não é um tanque fechado, mas um curso de água urbano por onde navegam barcos e circulam pessoas. Para delimitar o espaço cerimonial, os construtores ergueram na margem sul do Qinhuai uma enorme parede decorativa de tijolo e pedra com mais de cem metros de comprimento que define o perímetro ritual do templo, sendo a estrutura mais longa do género ainda existente na China.

A leste do conjunto arquitetónico do Templo de Confúcio, ergue-se outro vasto complexo – o Jiangnan Gongyuan, centro de exames imperiais da região. Se o Templo de Confúcio representa o ideal da Educação, este espaço revela a sua face mais pragmática. Fundado em 1168, durante a Dinastia Qing (1644-1912) tornou-se um dos maiores recintos de exames imperiais da China.

O sistema de exames imperiais era o mecanismo através do qual a China antiga selecionava os seus funcionários. Em cada época de exames, multidões de candidatos afluíam a Nanquim, necessitando de alojamento, alimentação, livros, pincéis e tintas, uma procura que impulsionou o comércio nas redondezas, com o aparecimento de restaurantes, estalagens, livrarias, bancas de papel e tinteiros em torno do centro de exames.