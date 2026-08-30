Nancy Grace Roman. Foi lançado pela NASA o maior telescópio espacial

A NASA lançou este domingo, 30 de agosto, o telescópio Nancy Grace Roman, quando eram 12h26 em Lisboa (07h26 hora do leste dos Estados Unidos) a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, a bordo de um foguetão Falcon Heavy da SpaceX.

Trata-se do maior observatório panorâmico alguma vez construído. Com um campo de visão 100 vezes superior ao do telescópio Hubble, o telescópio foi concebido para realizar grandes rastreios do céu, estimando-se que consiga em apenas alguns meses o que o Hubble levaria centenas de anos a mapear. O seu espelho primário tem 2,4 metros de diâmetro, mas conta com uma câmara de 300 megapixéis.

O Roman tem como missão explorar o universo e procurar respostas sobre a energia escura, os exoplanetas e a astrofísica de infravermelhos, que poderão mudar os modelos atuais da física, segundo a NASA.