Nancy Grace Roman. Foi lançado pela NASA o maior telescópio espacial
A NASA lançou este domingo, 30 de agosto, o telescópio Nancy Grace Roman, quando eram 12h26 em Lisboa (07h26 hora do leste dos Estados Unidos) a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, a bordo de um foguetão Falcon Heavy da SpaceX.
Trata-se do maior observatório panorâmico alguma vez construído. Com um campo de visão 100 vezes superior ao do telescópio Hubble, o telescópio foi concebido para realizar grandes rastreios do céu, estimando-se que consiga em apenas alguns meses o que o Hubble levaria centenas de anos a mapear. O seu espelho primário tem 2,4 metros de diâmetro, mas conta com uma câmara de 300 megapixéis.
O Roman tem como missão explorar o universo e procurar respostas sobre a energia escura, os exoplanetas e a astrofísica de infravermelhos, que poderão mudar os modelos atuais da física, segundo a NASA.
Um único mês de observações permitirá rastrear a Via Láctea e detetar até metade das suas estrelas, o que gerará um catálogo maior do que qualquer outro existente, disse a agência espacial norte-americana.
O telescópio espacial, do tamanho de um autocarro, está avaliado em cerca de 3,7 mil milhões de euros e rumou a um ponto de observação situado a 1,6 milhões de quilómetros de distância, onde já se encontra o telescópio espacial Webb. Levará mais de três meses de viagem para atingir esse destino.
O telescópio foi batizado em homenagem Nancy Grace Roman (1925–2018), a primeira astrónoma chefe da NASA. Ficou conhecida como a "Mãe do Hubble", pelo papel que teve como impulsionadora e arquiteta do programa de telescópios espaciais da agência nas décadas de 1960 e 1970.
com Lusa