Máximas chegam aos 43 graus. Interior de Portugal continental em perigo máximo e muito elevado de incêndio

Quase 20 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam esta terça-feira, 30 de junho, um perigo de incêndio máximo e todos os distritos do interior têm concelhos em perigo muito elevado.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem alertado em comunicados que está previsto um longo período de "tempo muito quente e seco" em Portugal continental, com temperaturas máximas até 43 graus em algumas regiões."Prevê-se um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 40 e 43°C no Vale do Tejo e no Alentejo a partir de dia 1 [quarta-feira], e que poderão estender-se a alguns locais das restantes regiões no final da semana", lê-se no comunicado distribuído na segunda-feira.Face também a estas previsões, o perigo de incêndio vai agravar-se e na quinta-feira e até dia 8 de julho o risco será máximo e muito elevado em praticamente todo o continente, de acordo com a previsão do IPMA.O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores..Tempo quente leva a emitir avisos amarelos para 11 distritos.O IPMA refere que neste episódio de tempo muito quente, "o maior impacto será no litoral oeste, onde a brisa marítima será pouco intensa durante a tarde, fazendo com que estejam previstos vários dias seguidos com temperatura máxima acima de 35°C e temperatura mínima acima de 20°C".Perante estas previsões, foram emitidos avisos de nível amarelo de tempo quente para 11 distritos, alguns dos quais estendem-se até quarta-feira. São eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Setúbal e Beja. .Évora, Beja e Portalegre sob aviso laranja a partir de 4ªfeira por causa do calor.Já a partir de dia 1, quarta-feira, "terá início o aviso laranja para o Alentejo, estendendo-se a vários distritos do litoral no dia 2", refere o o instituto. "Salienta-se que este aviso de tempo quente contempla a temperatura mínima, que será elevada na generalidade do continente a partir da noite de 1 para 2", indica o IPMA, dando conta "é muito provável que o nível dos avisos seja agravado em vários distritos nas atualizações dos próximos dias".Os distritos de Évora, Beja e Portalegre vão estar a partir de quarta-feira sob aviso laranja por causa do calor, que se estende na quinta-feira a outras regiões, segundo o IPMA.A partir das 00:00 de quarta-feira os avisos amarelos agravam para laranja, o segundo nível mais grave, em toda a região do Alentejo, pois, além das temperaturas máximas, também as mínimas vão estar elevadas.A situação vai estender-se a outros distritos logo na quinta-feira, com aviso laranja alargado pelo menos até às 18h00 de sexta-feira.Com o aproximar de mais uma onda de calor, a Direção-Geral da Saúde lançou na segunda-feira um guia com recomendações para proteger trabalhadores expostos a temperaturas elevadas.Este guia inclui planos de prevenção nas empresas, organização do trabalho e reforço da hidratação para reduzir riscos como acidentes, desidratação e doenças associadas ao calor..Mais pausas, sombra e água: DGS lança guia com medidas para proteger trabalhadores do calor extremo. Também na segunda-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu hoje preocupações com a vaga de calor que se avizinha e admitiu que as temperaturas venham a ter impacto na mortalidade, à semelhança de outros países.Para hoje, o IPMA prevê uma subida da temperatura sobretudo no interior.As temperaturas máximas vão variar entre os 23º (Aveiro) e os 39º (Évora) e as mínimas entre os 16º (Braga e Viana do Castelo) e os 22ª (Portalegre e Faro)..Primeiros dias de julho trazem calor muito acima do normal, com máximas até 43 graus e noites tropicais