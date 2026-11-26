Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) não estão preparados para aplicar a Prestação Social Única (PSU) na data prevista pelo Governo. O alerta foi formalizado esta quinta-feira pelo Conselho Metropolitano de Lisboa, que reúne os presidentes das 18 câmaras da região, ao solicitar uma reunião de urgência à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, para exigir o adiamento da medida para um modelo faseado ao longo de 2027.

Embora reconheçam o mérito da simplificação administrativa de integrar 13 prestações não contributivas num regime único, os autarcas sublinham que, a cerca de um mês da entrada em vigor fixada para 31 de dezembro de 2026, faltam condições operacionais e financeiras nos serviços municipais de ação social.

O bloqueio assenta em falhas concretas no terreno. Não existe uma plataforma informática única e interoperável que ligue a Segurança Social às equipas camarárias, nem foram entregues manuais de procedimentos uniformes ou dada formação aos técnicos, dizem. Ao mesmo tempo, caducam a 31 de dezembro os protocolos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que asseguram respostas de proximidade, criando o risco de paralisação do apoio social logo no arranque de janeiro caso não seja aprovado um regime transitório.

Os presidentes de câmara recusam ainda assumir competências de decisão financeira, exigindo que a atribuição, revisão e pagamento da PSU permaneçam na esfera exclusiva da Segurança Social, e reclamam o reforço imediato do Fundo de Financiamento da Descentralização para evitar que a reforma se traduza numa transferência de encargos sem verbas correspondentes.

Com Lusa