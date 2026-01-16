Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mulher terá tentado desfazer-se de feto após dar à luz na casa de banho do hospital CUF Tejo
Mulher terá tentado desfazer-se de feto após dar à luz na casa de banho do hospital CUF Tejo

Tanto a mulher como o companheiro terão alegado que desconheciam a gravidez. PJ está a investigar.
Sofia Fonseca
Uma mulher deu à luz um bebé já sem vida na casa de banho do hospital CUF Tejo, em Lisboa, e terá tentado desfazer-se do feto na sanita, esta sexta-feira, 16 de janeiro, segundo avança a CNN.

Segundo esta televisão, a mulher, uma portuguesa de 33 anos, deu entrada no hospital na madrugada desta sexta-feira com dores nas costas. Terá ido à casa de banho sozinha e, pouco depois, chamado o companheiro. Terá sido nesse momento que deu à luz um bebé sem vida.

Ao deslocarem-se ao local, uma médica e uma enfermeira encontraram o feto, que teria, pelo menos, 30 semanas, na sanita.

Tanto a mulher como o companheiro terão alegado que desconheciam a gravidez.

A Polícia Judiciária está a investigar este caso. A mulher foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa, onde se enconra sob vigilância das autoridades.

