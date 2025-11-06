Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mulher esfaqueada até à morte em frente a escola no Porto. Atacante atirou-se de viaduto
Miguel Pereira/Global Imagens
Mulher esfaqueada até à morte em frente a escola no Porto. Atacante atirou-se de viaduto

O crime aconteceu cerca das 8h00 na Praça da Corujeira.
Sofia Fonseca
Uma mulher de 38 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, após ter sido esfaqueada na via pública no Porto, avançou o Correio da Manhã.

Segundo este jornal, o crime aconteceu cerca das 8h00, em frente à Escola Básica da Corujeira, na Praça da Corujeira.

O homicídio foi entretanto confirmado pela PSP, que em comunicado do Comando Metropolitano do Porto, explica que o alerta para a ocorrência se deu às 8h18. "Foi comunicado um desentendimento entre duas pessoas, um homem de 39 anos e uma mulher de 38 anos, conhecidos entre si, desconhecendo-se de momento a relação entre os mesmos, tendo o homem desferido algumas facadas na mulher, ingerindo uma substância líquida que se suspeita ser lixivia e de seguida abandonou o local", diz esta nota de imprensa.

A mulher foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, vindo a morrer às 09h22.

O homem suspeito ter-se-á atirado depois do viaduto ”Pego Negro”, junto à Rotunda das Areias, sendo transportado para o Hospital de São João em estado grave.

O caso está a ser investigado pela PJ.

