Mulher de 79 anos morre ao tentar extinguir fogo agrícola em Penela

Uma mulher de 79 anos morreu esta quarta-feira, 3 de novembro, na sequência de um incêndio agrícola que se descontrolou, no concelho de Penela, distrito de Coimbra, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra confirmou a morte da idosa de 79 anos, após esta ter sido apanhada pelas chamas na tentativa de “extinguir um fogo que se descontrolou”, tendo sido encontrada na área queimada.

Já fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra explicou que o alerta para o incêndio na localidade de Venda das Figueiras, no sul do concelho de Penela, do qual resultou a vítima mortal, foi dado pelas 10:16.

No local, segundo a mesma fonte, estiveram meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) – com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e um helicóptero - Bombeiros Voluntários de Penela e a GNR.