Mulher de 76 anos está desaparecida em Mogadouro. Terá saído de casa depois de jantar e não regressou

Desde terça-feira que uma mulher de 76 anos está desaparecida na localidade de Travanca, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, informaram esta quarta-feira, 1 de outubro, os bombeiros locais.O comandante dos bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo, disse à Lusa que a mulher terá saído de casa após o jantar e não regressou, estando desaparecida desde essa altura.De acordo com o comandante, "a idosa poderá ter alguma patologia cognitiva associada e ter-se-á desorientado".A GNR, que tomou conta da ocorrência, participa nas operações de busca, que contam com meios dos bombeiros. No terreno estão, segundo a página da Proteção Civil, 21 operacionais apoiados por nove veículos.