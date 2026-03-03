Mulher de 75 anos morre ao ser atropelada na rua da Graça, em Lisboa
André Bevetti, presidente da Junta de Freguesia da Graça, disse à Lusa que a mulher foi atropelada quando atravessava a passadeira.
Uma mulher de 75 anos morreu esta terça-feira, 3 de março, após ter sido atropelada na Rua da Graça, em Lisboa, não tendo resistido aos ferimentos.

Segundo fonte do INEM citada pela Lusa, o óbito foi declarado no local, depois de o alerta ter sido dado às 12h23. Para o local foram acionados um veículo de emergência do Hospital de São José, uma ambulância do INEM e uma equipa de psicólogos.

André Bevetti, presidente da Junta de Freguesia da Graça, adiantou à Lusa que a mulher foi atropelada quando atravessava a passadeira para o Largo da Graça, explicando que a rua em causa tem passeios estreitos e é atravessada pelo elétrico, registando "muito tráfego rodoviário, sobretudo de atravessamento, de pessoas que se deslocam entre Santa Maria Maior e a Avenida Almirante Reis", o que disse não fazer sentido no centro histórico de Lisboa, "com pessoas de idade, com problemas de mobilidade muitas vezes".

