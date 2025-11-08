Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mulher de 49 anos morre atropelada pelo próprio carro em Lisboa
FOTO: Maria João Gala / Global Imagens
Sociedade

Mulher de 49 anos morre atropelada pelo próprio carro em Lisboa

O acidente registou-se ao início da tarde na Rua Mariano Pina, de acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.
DN/Lusa
Uma mulher de 49 anos morreu este sábado, 8 de novembro, após ter sido “atropelada pelo próprio carro” numa rua de São Domingos de Benfica, na cidade de Lisboa, informou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O incidente ocorreu pelas 13h52 na Rua Mariano Pina, indicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, referindo que o carro terá destravado ou foi mal travado, o que resultou na morte da própria condutora.

A mesma fonte disse que não há suspeitas de crime.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que se tratou de um atropelamento e que o óbito foi declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Regimento de Sapadores Bombeiros recebeu o alerta pelas 13:58 e mobilizou para o local uma viatura e seis operacionais, que se juntaram às equipas da PSP e do INEM.

