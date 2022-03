Como é que a sua formação como engenheiro contribuiu para sua pesquisa como neurocientista?

Eu tive muita sorte. Comecei a vida como um estudioso clássico, estudando latim e grego, e não me saí muito bem. Então desisti e trabalhei durante vários anos, fiz um curso de engenharia aeronáutica e consegui emprego como engenheiro aeronáutico. Isso deu-me uma compreensão de coisas como a eletrónica. Quando decidi começar a estudar o cérebro estava numa posição muito boa porque, para ser honesto, muita da ciência está intimamente ligada à tecnologia. Para dar um exemplo, na época em que eu estava a trabalhar outra vez, não era possível registar os neurónios dos animais em liberdade. Havia algum trabalho com primatas, mas a maior parte foi feita virtualmente. Então, eu estava em condições de inventar as tecnologias, que me permitiram miniaturizar a parte elétrica - os circuitos em miniatura permitiram-nos colocar amplificadores muito pequenos na cabeça. Para ter uma ideia, eu agora faço parte de um projeto que está em andamento há 10 anos, que é parte europeu e parte americano, para desenvolver novas técnicas de gravação em elétrodos. Naquele tempo, costumávamos ter apenas um fio, um local de gravação, agora temos elétrodos para que possamos gravar em muitas células, e podemos colocar vários para registarmos, em muitos casos, 6 000 locais diferentes no cérebro.

E que descobertas isto trouxe?

Isto é importante porque podemos olhar para uma célula de cada vez, mas grande parte da forma como o cérebro funciona é por interações entre redes. Então, até chegarmos a este ponto em que podemos gravar muitas células, não podíamos ver essas interconexões. Já sabemos que muito do que acontece no hipocampo é baseado em redes de células e não apenas células, então podemos perder qualquer célula e isso não fará diferença. Eu não sou um determinista tecnológico, mas acredito que algumas tecnologias são vitais e se não as tivermos não podemos alcançar determinados progressos.