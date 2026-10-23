Mudança da hora já era para ter acabado mas mantém-se. Este domingo entramos no horário de inverno

Os portugueses não queriam, em 2018, mudança de hora. Nesse ano, os cidadãos europeus votaram numa consulta pública da Comissão Europeia sobre se deveria ou não continuar a existir a mudança de hora no verão e no inverno e 85% dos portugueses votaram para acabar com essa prática. Na verdade, isso representava apenas 29 mil cidadãos nacionais, mas esta sondagem foi a mais participada de sempre, com mais de 4,6 milhões de contributos oriundos de todos os Estados-membros. Só que, desde então, nada mudou. A não ser a hora...

Todos os anos, a hora muda duas vezes: uma no verão e outra no inverno. E é já este fim de semana que se registará uma vez mais a entrada no regime de inverno. Este domingo, 25 de outubro, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e Açores atrasam os relógios uma hora.

Na madrugada de domingo, em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, quando forem 2h00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1h00.

Já nos Açores, a mudança será feita à 1h00, passando para as 00h00.

Desde essa consulta pública de há oito anos - que levou a Comissão Europeia a propôr o fim da mudança da hora -, de tempos a tempos, o tema vai surgindo.

No ano passado, por esta altura, Pedro Sánchez propôs que em 2026 se deixasse de mudar a hora. "Francamente, já não vejo sentido", disse o presidente do Governo espanhol. Imediatamente depois, a Comissão e o Parlamento europeus fizeram um apelo aos estados-membros no mesmo sentido.

Por falta de consenso no Conselho da União Europeia para se chegar a uma posição comum de alteração à lei comunitária, a medida nunca saiu do papel e o assunto voltou a cair no esquecimento. E cá estamos de novo, portugueses incluídos, a mudar o horário, o que fará com que a hora de acordar se torne um pouco menos escura.

Assunto polémico, gerador de discussões, a mudança da hora não é uma prática que acontece a escala mundial. Segundo a RTVE, menos de 40% dos países a fazem. Entre os que não mudam horário estão Rússia, China, México, Argentina Uruguai e Brasil, por exemplo, onde Jair Bolsonaro acabou com isso em 2019.

Nos Estados Unidos e Canadá a hora muda, mas em datas diferentes da Europa, e há exceções em alguns estados e províncias, sem alteração do horário.