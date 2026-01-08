MP investiga caso de alegada agressão a bebé de sete meses em creche de Valongo

O Ministério Público está a investigar o caso de uma bebé de 7 meses que alegadamente sofreu ferimentos, em outubro, na creche da Santa Casa da Misericórdia de Valongo, avança a Lusa, que cita fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR)."Confirma-se a existência de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo encontra-se em investigação e sujeito a segredo de justiça", revelou a PGR.Segundo a edição desta quinta-feira do Correio da Manhã, a "menina sofreu vários hematomas na cara - bochechas, nariz, testa, queixo e sobrancelhas - depois de ter sido, alegadamente, agredida no interior da creche".De acordo com o periódico, a bebé "foi deixada sozinha numa sala e duas educadoras e uma auxiliar ausentaram-se".A Santa Casa da Misericórdia de Valongo já reagiu a esta investigação, revelando que "de imediato foram acionados os procedimentos internos adequados, tendo sido prestados os primeiros socorros à criança e efetuada a comunicação à família, que se deslocou, prontamente, às instalações".A instituição refere que, logo após o conhecimento dos factos, "instaurou o competente processo disciplinar, tendo sido suspensa preventivamente uma trabalhadora", sem especificar se essa funcionária é uma das educadoras ou a auxiliar. A Santa Casa de Valongo adianta que o processo se encontra em "fase de recolha de prova e de apuramento dos factos".Embora lamente "profundamente" o sucedido e expresse "total solidariedade para com a criança e respetiva família", a Santa Casa sublinha que a Creche Infantário "funciona há cerca de 30 anos, sem registo de ocorrências semelhantes, gozando de reconhecimento público e bom nome".