Mortes nas estradas diminuem 3% na União Europeia em 2025

O número de mortes em acidentes rodoviários na União Europeia diminuiu, em 2025, 3% em relação ao ano anterior, para um total de 19 400, tendo morrido menos 580 pessoas nas estradas, divulgou a Comissão Europeia.Na média da União Europeia (UE), há 45 mortes em acidentes rodoviários por milhão de habitantes.Estónia (-38%), Grécia (-22%) e Eslováquia (-13%) foram Estados-membros que registaram maiores diminuições no ano passado face ao ano anterior.Em sentido contrário, as principais subidas foram observadas em Malta (75%), na Eslovénia (37%), Áustria e Países Baixos (13% cada).Em Portugal, o número de mortes nas estradas desceu 5% no ano passado face a 2024, de 58 para 55 vítimas mortais por milhão de habitantes.Em 2018, a UE fixou uma meta de redução de 50% do número de mortes e feridos graves na estrada até 2030, visando simultaneamente alcançar zero mortes na estrada até 2050.