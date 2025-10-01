Morreu o produtor de moda e antigo relações públicas Pedro Leitão. Tinha 59 anos

O produtor de moda e antigo relações públicas Pedro Leitão morreu na madrugada desta quarta-feira, 1 de outubro, vítima de cancro do pulmão. A informação foi confirmada pelo amigo Paulo Sassetti nas redes sociais."Que triste notícia. Acabei de saber que o Pedro Leitão faleceu esta madrugada. Querido Amigo, descansa em paz. Um enorme beijo e muita força para a mãe Henriqueta", lê-se na mensagem publicada no Facebook..Com um percurso de décadas na produção de moda e como relações públicas, Pedro Leitão foi uma das personalidade do jet-set nacional, tendo nos últimos anos trabalhado como consultor imobiliário de luxo na Vanquish Properties em Cascais."Outubro começa da pior maneira com a morte de Pedro Leitão, foi meu companheiro durante anos, adorava a beleza da vida. O que nós nos divertimos. 59 anos, ninguém merece, quando soube que estavas muito doente, já em estado terminal, não te fui ver… já nem me ias conhecer … fui egoísta, quis guardar a recordação deste menino lindo, que me enchia de alegria", lembrou Lili Caneças nas redes sociais. "Organiza uma festa no paraíso para festejarmos a eternidade!", acrescentou sobre o amigo, que estudou Marketing e Publicidade em Nova Iorque na City College of New York.