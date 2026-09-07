Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto

Nuno Cardoso, que foi presidente da Câmara do Porto entre 1999 e 2021, morreu na madrugada desta segunda-feira, 7 de setembro, confirmou o DN.

O ex-autarca, engenheiro, que em 2025 voltou a candidatar-se à presidência da Câmara do Porto pela coligação Nós Cidadãos!/PPM, tinha 64 anos e morreu vítima de doença prolongada no hospital de Santo António, segundo avançou o Jornal de Notícias. Já antes, em 2013, tinha sido candidato mas perdera para Rui Moreira.

Nascido no Peso da Régua, a 31 de outubro de 1961, Nuno Cardoso entrou na política ao substituir Fernando Gomes na liderança da autarquia do Porto quando este saiu para o Governo.

Encabeçou pastas determinantes para a cidade, incluindo a Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura e a Metro do Porto.

Nuno Cardoso foi também professor universitário na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), presidente da Águas do Douro e Paiva.

O corpo seguirá ainda esta segunda-feira para a Igreja da Lapa, no Porto, onde ficará em câmara ardente até terça, dia em que será celebrada, às 14h00, uma Missa de Corpo Presente, na Igreja da Lapa.

Após a cerimónia religiosa, o funeral seguirá para o jazigo de família, no Peso da Régua, "onde terá lugar a última despedida em ambiente reservado aos familiares e amigos mais próximos", informa um comunicado enviado em nome da família, que, "neste momento de imensa dor", "agradece todas as manifestações de carinho, solidariedade e respeito que tem recebido".

A família pede ainda que a sua privacidade seja respeitada durante este período de luto.

Pedro Duarte, atual presidente da Câmara do Porto, considerou, numa mensagem partulhada nas redes sociais, que Nuno Cardoso "marcou indubitavelmente" a vida da cidade, "deixando a memória de um homem que dedicou parte importante da sua vida aos portuenses”.

O autarca recordou que, ainda este ano, entregou a Nuno Cardoso a Medalha de Honra da Cidade como “reconhecimento pelo seu percurso e pelo seu contributo para o Porto”.