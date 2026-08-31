Morreu Ludgero Marques, líder histórico da AEP e pioneiro da indústria

O tecido empresarial português perdeu esta segunda-feira uma das suas figuras mais marcantes e combativas do pós-25 de Abril. O engenheiro Ângelo Ludgero da Silva Marques, histórico presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) e rosto do crescimento industrial do Norte do País, faleceu esta madrugada aos 88 anos.

Natural de Santa Maria da Feira, onde nasceu a 26 de março de 1938, Ludgero Marques licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e construiu um percurso de forte intervenção económica. Ao longo de várias décadas, esteve no centro da transformação do setor metalúrgico e de ferragens, destacando-se à frente do grupo Cifial (Centro Industrial de Ferragens), fabricante de torneiras e cerâmica que projetou além-fronteiras e que liderou até 2013.

Mais de duas décadas à frente do associativismo

O seu nome ficou indelevelmente ligado à liderança do associativismo patronal. Durante 23 anos – entre 1985 e 2008 –, assumiu a presidência da Direção da Associação Industrial Portuense, entidade que sob o seu impulso se refundou e ganhou escala nacional como Associação Empresarial de Portugal (AEP).

Sob a sua liderança, a instituição protagonizou um dos ciclos de maior afirmação e modernização, tendo sido o grande motor por detrás da criação e consolidação da Exponor enquanto polo internacional de feiras e congressos.

Em comunicado de pesar, a AEP classificou Ludgero Marques como "uma das figuras maiores da história do associativismo empresarial e da indústria portuguesa", sublinhando que o gestor "dedicou grande parte da sua vida às suas empresas, à indústria e à defesa dos interesses dos empresários, deixando uma marca profunda nas instituições que liderou".

Além da AEP, presidiu à Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Norte (AIMMAP) e foi fundador e presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Ferragens (APIF).

Condecorações de Estado e último adeus

O contributo de Ludgero Marques para a economia nacional valeu-lhe várias distinções de topo concedidas pela Presidência da República, tendo sido condecorado como Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial (1990), com a Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial (1995) e como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1999).

A nível internacional, foi igualmente distinguido com o grau de Comendador da Ordem de Orange-Nassau pelos Países Baixos (1992).

O velório terá início às 11h00 desta terça-feira, 1 de setembro, na Igreja Matriz de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, de acordo com a nota enviada às redações pela Funerária Servilusa.

A celebração religiosa está marcada para as 19h00 do mesmo dia, seguindo depois o funeral para o Crematório de Aveiro.

*Com Lusa