Morreu Evaristo Cardoso, fundador do restaurante Solar dos Presuntos

Morreu Evaristo Cardoso, o fundador do Solar dos Presuntos, conhecido restaurante de Lisboa. Tinha 80 anos. "É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar", lê-se na nota divulgada nas redes sociais do restaurante, uma referência da capital e ponto de encontro de várias personalidades nacionais e internacionais.

Foi também cozinheiro oficial da seleção nacional de futebol, tendo até viajado na comitiva que participou no Mundial do México em 1986.

"Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós. Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir", refere a mensagem.

O restaurante, que abriu em 1974, faz saber que vai estar encerrado esta noite e na quarta-feira. "O velório acontecerá na Igreja de São José, às 19:00 de hoje e a missa decorrerá amanhã às 11:00. O corpo seguirá depois para Monção", no distrito de Viana do Castelo, de onde era natural, informa o Solar dos Presuntos, espaço gerido por Pedro Cardoso, filho do fundador.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também reagiu à morte de "um verdadeiro mestre de sabores" e uma "personalidade ímpar da restauração portuguesa e homem ligado ao futebol pela arte da cozinha, mas não só".

"Dedicou duas décadas da sua vida à Seleção Nacional onde se 'estreou' como cozinheiro apenas com 21 anos. Desde então, acompanhou a Equipa das Quinas integrado na comitiva nacional nas deslocações ao estrangeiro, fazendo com que a Seleção nunca deixasse de se sentir em casa", referiu Fernando Gomes, presidente da FPF, em comunicado.

Evaristo Cardoso completou 80 anos no passado mês de fevereiro, data que foi assinalada precisamente no número 150 nas Portas de Santo Antão. Na altura recebeu das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a comenda da Ordem do Mérito Empresarial e Comercial.