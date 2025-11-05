Morreu Dulce Veloza, diretora regional de Orçamento e Tesouro da Madeira

A diretora regional de Orçamento e Tesouro do Governo da Madeira (PSD/CDS-PP), Dulce Veloza, morreu esta quarta-feira, 5 de novembro, anunciou o executivo insular, manifestando o seu “profundo pesar” e destacando a excelência com que desempenhou funções.“Licenciada em Economia, Dulce Veloza ingressou na Administração Pública Regional da Região Autónoma da Madeira em novembro de 1990. Ao longo de quase 35 anos de carreira desempenhou com dedicação e excelência diversas funções de grande relevância e responsabilidade”, destaca o governo madeirense, em comunicado.Dulce Veloza foi subdiretora da Direção Regional de Orçamento e Contabilidade e, posteriormente, da Direção Regional do Orçamento e Tesouro.Em 2020, foi nomeada diretora regional do Orçamento e Tesouro, “função que desempenhou com reconhecido mérito até à data do seu falecimento”.O Governo Regional sublinha que “será sempre recordada pela sua excecional capacidade de trabalho, profissionalismo e dedicação à causa pública, pautando a sua atuação por um profundo sentido de responsabilidade e rigor”.“A sua integridade, dinamismo e incansável empenho na gestão financeira da região deixam uma marca importante na memória de todos quantos com ela privaram e na história da nossa Administração Regional”, acrescenta.O executivo madeirense manifesta o seu profundo pesar e endereça condolências à família e amigos de Dulce Veloza, é ainda referido na nota.