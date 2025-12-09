Morreu a escritora Clara Pinto Correia aos 65 anos. "Não deixou nunca ninguém indiferente", referiu PR

Morreu Clara Pinto Correia, de 65 anos. O corpo da escritora, professora universitária e bióloga foi, de acordo com o Correio da Manhã, encontrado esta terça-feira, 9 de dezembro, na sua casa em Estremoz.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já deixou uma mensagem de pesar publicada no site oficial da Presidência da República. "O Presidente da República apresenta à família, amigos e admiradores de Clara Pinto Correia os seus afetuosos sentimentos, consternado pela sua partida prematura", lê-se na nota divulgada.Para o chefe de Estado, "Clara Pinto Correia juntava à alegria de viver, uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros". "Não deixou nunca ninguém indiferente. Daí o sentido de ausência por todos partilhado neste momento", conclui. O último livro de Clara Pinto Correia, Antares, foi publicado em junho do ano passado. No seu percurso literário, destaque para Adeus, Princesa, romance que aborda a reforma agrária no Alentejo e que acabou por ser adaptado ao cinema pelo realizador Jorge Paixão da Costa.A estreia literária foi com o romance Agrião (1984), tendo na sua obra vários títulos, que passam pela literatura infantil, poesia, divulgação e investigação científica e crónica. Foi, aliás, cronista do Diário de Notícias e da revista Visão. E se tivesse a bondade de me dizer porquê?, em co-autoria com Mário de Carvalho, faz parte da sua obra, na qual se destacam-se ainda, na ficção, Ponto Pé de Flor e Mais que Perfeito e, na literatura infantil, Quem Tem Medo Compra um Cão, A Minha Alma Está Parva e A Ilha dos Pássaros Doidos. Além da literatura, destacou-se nas ciências, tendo sido bióloga e professora universitária. Na divulgação científica são muitos os livros e artigos assinados por Clara Pinto Correia, como Clonai e Multiplicai-vos, Os Bebés-Proveta e O Ovário de Eva.Nascida a 30 de janeiro de 1960, em Lisboa, Clara Pinto Correia foi também jornalista, apresentadora de televisão, tendo interpretado Marta no filme Kiss Me, de António da Cunha Telles. Filha do professor e médico José Manuel Pinto Correia - Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada a título póstumo - e de Maria Adelaide da Cunha e Vasconcelos de Carvalho Amado, irmã da jornalista Margarida Pinto Correia, Clara licenciou-se, em 1984, em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde, um ano depois, começou a lecionar como assistente estagiária de Biologia Celular e Histologia e Embriologia. Em 1989, ruma aos Estados Unidos, onde desenvolveu uma carreira universitária e de investigação. Três anos depois, em 1992, é-lhe conferido o grau de Doutora em Biologia Celular pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto.Após um período nos EUA, Clara Pinto Correia regressou a Portugal e criou a licenciatura em Biologia e o mestrado em Biologia do Desenvolvimento na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. .Clara Pinto Correia: adeus, princesa