Montenegro faz queixa por "ato de desinformação"

Luís Montenegro, vai apresentar queixa por divulgação de publicação falsa."O Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato desinformação com elevada difusão pública. Aparentemente, com origem no utilizador 'Volksvargas', foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal", diz um comunicado do gabinete de Luís Montenegro, que informa que "será apresentada queixa nas instâncias adequadas".Em causa estará a seguinte publicação:.Nesta nota, o gabinete do PM aprovaita para "realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais".A publicação do utilizador 'Volksvargas' imita aquelas que o presidente norte-americano, Donald Trump, publicou na rede social Truth a revelar conteúdos de mensagens do presidente francês, Emmanuel Macron e do secretário-geral da NATO, Mark Rutte.