Moedas anuncia suspensão das trotinetes partilhadas em Lisboa. Proposta vai ser discutida em reunião de câmara

A proposta para suspender a circulação das trotinetes partilhadas em Lisboa deverá ser discutida em reunião de Câmara na próxima quarta-feira (21 de outubro), adiantou fonte do gabinete do presidente Carlos Moedas.

“Neste momento, e perante todos os dados de que dispomos, não nos resta outra opção senão a suspensão do serviço de trotinetes partilhadas em Lisboa”, disse Carlos Moedas (PSD) numa nota enviada à Lusa, depois de o gabinete avançar que a proposta será discutida na próxima reunião de câmara.

De acordo com o autarca, a cidade de Lisboa continua a ter “um enorme problema de segurança” com pessoas a circular neste tipo de veículo “em contramão, nos passeios, e muitas vezes duas pessoas na mesma trotinete e sem o mínimo de respeito por quem circula no espaço público”.

Carlos Moedas lembra igualmente o “problema de estacionamento indevido” destes veículos no espaço público e a forma como condicionam a circulação de pessoas, “afetando particularmente os mais idosos, com mobilidade reduzida, cidadãos cegos, crianças e famílias com carrinhos de bebé por exemplo”, disse.

“Nós recolhemos mais de 1.000 trotinetes por mês devido ao mau estacionamento. O acordo que temos com os operadores era suposto evitar que isto aconteça. Mas o que estamos a ver é que todos os anos registamos mais trotinetes indevidamente estacionadas, abandonadas nos mais diversos locais”, precisou.

Segundo o autarca, entre 2024 e 2026 “o número de remoções aumentou 40%”, considerando que este “era suposto diminuir”, acrescentando também não ser possível haver “um polícia municipal atrás de cada trotinete”.

“Precisamos deles para garantir a segurança da cidade. É muito difícil fiscalizar porque as trotinetes não têm matrícula e muito facilmente são abandonadas em qualquer lado com as pessoas - muitos dos utilizadores são turistas -, a escaparem ao controlo”, sublinhou.

Num vídeo publicado na rede social X, na quinta-feira, Carlos Moedas anunciou que o sistema de trotinetes partilhadas ia ser suspenso na capital, referindo vários problemas com a circulação deste veículo.