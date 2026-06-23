Missão Escola Pública alerta para circulação 'online' de exame de Matemática após prova
Adelino Meireles
Sociedade

Missão Escola Pública alerta para circulação 'online' de exame de Matemática após prova

Exame de Matemática do 9.º ano, realizado em formato digital e sujeito a sigilo, circula na internet desde segunda-feira à noite, dia da prova.
DN/Lusa
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A Missão Escola Pública alertou esta terça-feira, 23 de junho, que o exame de Matemática do 9.º ano, realizado em formato digital e sujeito a sigilo, circula na internet desde segunda-feira à noite, dia da prova, e defendeu uma investigação para apurar responsabilidades.

Em declarações à agência Lusa, Cristina Mota, da Missão Escola Pública (MEP), contou que o movimento começou a verificar, na segunda-feira à noite, através das partilhas nos grupos de professores e através das redes sociais, que já estava a circular a prova, indicando que seria a que foi realizada pelos alunos.

“Entretanto, nos grupos, alguns dos professores que estiveram a vigiar confirmaram que, efetivamente, estavam a reconhecer as questões”, sublinhou.

Cristina Mota referiu ainda que, após a divulgação de um enunciado alegadamente recriado, mas que contém, por exemplo, gráficos e imagens que não parecem uma recriação, surgiu então o vídeo que, afirmou, “também mostra, ao que nos parece, a prova e com indicação que se trata efetivamente da prova que tinha tido lugar”.

Para a MEP, “a situação demonstra que o sistema é violável e que a digitalização coloca em causa o rigor e a credibilidade da avaliação externa”.

“Depois do enorme esforço exigido aos professores para implementar este modelo, é inaceitável que os enunciados circulem publicamente poucas horas após a realização da prova”, critica.

Questionada sobre a origem da divulgação, Cristina Mota disse desconhecer como ocorreu o acesso aos conteúdos, mas apontou várias hipóteses, incluindo a possibilidade de captura de imagens pelos próprios alunos ou de acesso remoto à plataforma utilizada nos exames.

“Colocamos essa hipótese, efetivamente, de ter sido acedido remotamente ou ter sido o próprio aluno que fez 'print screen' do ecrã e conseguiu fazer a recolha da prova”, disse, recordando que o movimento já tinha alertado para essa possibilidade no ano passado.

Segundo Cristina Mota, a plataforma utilizada para a realização das provas digitais tem registado fragilidades reportadas pelas equipas que acompanham a execução dos exames.

O movimento defende que, enquanto não estiverem reunidas as condições de viabilidade, de segurança e de transparência, as provas finais de Matemática e Português devem regressar ao formato em papel.

“Se não estiver assegurado um computador da escola para cada um dos alunos e não estiver também assegurada uma plataforma fiável, não se deve proceder à realização destas provas no formato digital”, defendeu.

A Missão Escola Pública pede ainda ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) que promova uma averiguação para determinar a origem da fuga de informação e apurar eventuais responsabilidades.

“É o segundo ano em que acontece a prova estar a ser divulgada nas redes sociais, não escondendo os autores as partilhas que estão a fazer. Portanto, o Ministério deve iniciar uma averiguação para se ter a fonte desta prova, como é que esta prova chegou às pessoas que a estão a divulgar”, defendeu.

Alertou ainda que está em causa “o trabalho de milhares de professores”, a exigência e o rigor da avaliação externa e “o trabalho de um ano letivo de muitos professores, de muitas direções escolares”.

Para o movimento, “mais preocupante” ainda é o facto de um dos jovens que está a divulgar os materiais apresentar-se como professor de Matemática.

"Um professor deverá ser um exemplo de ética", afirmou a responsável, acrescentando que um docente não deve contribuir para a violação do sigilo de uma prova sujeita a confidencialidade.

Questionada sobre o impacto da divulgação após a realização do exame, Cristina Mota considerou que a situação continua a ser grave, uma vez que algumas escolas realizam a prova em mais do que um turno.

"Há alunos a saírem passada hora e meia da realização da prova, com conhecimento da prova, e poderão contactar com outros alunos que só a vão realizar mais tarde", alertou.

A agência Lusa contactou o MECI cerca das 10h00 de hoje, mas ainda não obteve resposta.

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