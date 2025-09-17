Ministro determinou regresso de 90 professores às escolas

Cerca de 90 professores que se encontravam a exercer funções em vários serviços do Ministério da Educação vão regressar às escolas, por determinação do ministro Fernando Alexandre, foi hoje anunciado.“A maioria destes docentes vai ocupar horários por preencher nos seus grupos de recrutamento, garantindo assim aulas a milhares de alunos nos agrupamentos de escolas ou nos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) a que pertencem, muitos deles onde se registam maiores dificuldades de contratação”, afirmou o ministério, em comunicado.Segundo a mesma fonte, são professores de disciplinas em que tem havido falta de profissionais, nomeadamente no 1.º Ciclo do Ensino Básico, Português do 3.º Ciclo e Secundário, assim como Matemática e informática dos mesmos níveis de ensino, por exemplo.“A identificação dos docentes que agora regressam à sua escola resultou de um cruzamento, por grupo de recrutamento, das necessidades das escolas com os docentes que permaneciam em situação de mobilidade nos serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação”, lê-se no comunicado.A tutela garantiu que nenhum docente que regressa agora à escola ou ao respetivo quadro de zona ficará geograficamente afastado do atual local de trabalho.