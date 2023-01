TAP. Ministro "convicto" de que sindicato dará "passo decisivo" para evitar greve

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, esteve reunido na manhã desta quinta-feira com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPAVC) e manifestou-se "convicto" de que a estrutura sindical irá dar um "passo decisivo" para evitar a greve. Para Galamba, esta greve "causaria um grave dano à empresa".

A reunião aconteceu antes da assembleia geral de emergência do SNPAVC, marcada para esta manhã, para analisar uma proposta apresentada pela TAP, antes da greve de sete dias, que está agendada para o final deste mês, de 25 a 31 de janeiro.

"Perante a informação prestada pela direção do sindicato sobre o acordo alcançado, o ministro está convicto de que a assembleia geral do SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de sete dias que causaria um grave dano à empresa", lê-se numa nota divulgada pelo gabinete do ministro João Galamba.

De acordo com a nota, "o ministro das Infraestruturas, João Galamba, reuniu-se esta manhã com a direção do SNPVAC, que submeterá esta quinta-feira a votação em assembleia geral o acordo celebrado com a administração da TAP".

O SNPVAC reúne-se esta quinta-feira em assembleia geral com o objetivo de avaliar a proposta da empresa para evitar a greve no final deste mês.

"A pedido da Direção, [...] convoco os associados da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA, para se reunirem em assembleia geral de emergência, no próximo dia 19 de janeiro, às 10:00, no Lisbon Marriott Hotel", lê-se numa nota enviada na semana passada aos associados do SNPVAC, a que a Lusa teve acesso.

Segundo a mesma missiva, a assembleia vai ter como ponto único da ordem de trabalhos a "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP", no âmbito das negociações de um novo acordo de empresa, que tem causado atritos entre a companhia e o sindicato.

Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.

O SNVPAC anunciou, em 9 de janeiro, que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho na TAP por sete dias, entre 25 e 31 de janeiro, de acordo com uma nota enviada aos associados.

A TAP disse que respeita e lamenta a decisão do SNPVAC em avançar com uma greve este mês e assegurou que estava a fazer tudo para um acordo.

Com Lusa