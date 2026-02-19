Quatro serviços de Cardiologia do Norte exigem que doentes tenham acesso a cuidados.
Ministério quer “soluções urgentes” para resolver listas de espera na cardiologia do norte

Quatro hospitais escreveram à ministra da Saúde a alertar para as listas de espera em cirurgia cardíaca e implantação da válvula aórtica: “Há doentes em risco”, dizem. Ao DN, a tutela diz que não se opõe “à criação de mais um centro cirúrgico”. Quanto às listas de espera, diz que pedirá à DE-SNS e à DGS que "apresentem soluções urgentes para estes doentes.” Os subscritores aguardam que os chamem para discutirem soluções.
