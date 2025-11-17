Ministra da Saúde garante que não há falta de vacinas para a gripe

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira, 17 de novembro, que não há falta de vacinas para a gripe em Portugal, mas admitiu que possam existir Centros de Saúde com ‘stocks’ reduzidos devido à vacinação "feita em grande escala".“Nós temos vacinas que cheguem para as pessoas que têm que se vacinar e sobretudo, para aqueles que mais nos preocupam, que têm mais risco, que são os mais seniores, nomeadamente acima dos 85 anos”, disse Ana Paula Martins, em Portimão.Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Portimão, a governante assegurou que “haverá porventura” centros de saúde que estejam a finalizar o ‘stock’, realçando que noutros "podem existir excedente de vacinas”, levando a que seja feita uma redistribuição das vacinas pelas unidades de Saúde.Ana Paula Martins adiantou que a vacinação está a ser feita “a uma velocidade bastante grande e em grande escala, querendo atingir os níveis de 85% do ano passado, sendo natural que em alguns Centros de Saúde possam estar “de facto em ‘stocks’ reduzidos”.“Não tenho informação ao detalhe de ULS (Unidade Local de Saúde) a ULS, mas o senhor diretor executivo acompanha essa situação juntamente com a Direção-Geral de Saúde e nós garantiremos que não faltam vacinas”, apontou.Para a titular da pasta da Saúde “não está em causa” que um cidadão queira levar a vacina ou precisar de a levar e de não a ter neste momento: “Isso está absolutamente fora de causa”.A RTP avançou no sábado, com base num alerta que partiu das ULS do Grande Porto, que estão esgotadas as vacinas da gripe de dose elevada, que se destinam a idosos a partir dos 85 anos. As unidades de saúde local (ULS) aguardam há um mês reposição do stock.Ana Paula Martins iniciou esta segunda-feira um périplo pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o período de inverno. .Esgotaram as vacinas da gripe de dose elevada. Há 25% de idosos a partir dos 85 anos à espera