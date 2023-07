Militar do curso de Comandos que esteve em coma induzido já teve alta

O militar do 139.º curso de Comandos que esteve em coma induzido teve alta hospitalar esta sexta-feira por apresentar "progressiva melhoria" do seu estado de saúde, anunciou o Exército.

"Relativamente ao militar do 139.º Curso de Comandos que se encontrava internado na Enfermaria de Medicina do Hospital das Forças Armadas, comunica-se que teve alta hospitalar no decorrer da tarde do dia desta sexta-feira, em virtude da progressiva melhoria do seu estado de saúde", refere o Exército, numa nota divulgada esta sexta-feira.

O militar sofreu um golpe de calor no dia 12 de junho durante a instrução de marcha-corrida e foi nesse dia transportado para o Hospital de Santa Maria, Lisboa. Pelos "riscos inerentes de falência de órgãos" o militar foi admitido nos cuidados intensivos e, face à situação neurológica, foi-lhe induzido o coma.

No dia 23 de junho, foi transferido para o Hospital das Forças Armadas, evidenciando "progressiva melhoria", informou na altura o Exército.

Marcelo felicita militar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o militar do curso de Comandos do Exército que teve esta sexta-feira alta hospitalar, após quase um mês internado, e que tinha visitado há duas semanas.

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas felicitou telefonicamente Nuno Marinho, militar do curso de Comandos do Exército, que esta sexta-feira teve alta, tendo recuperado da situação clínica que o afetou", lê-se numa nota publicada esta sexta-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O Exército anunciou em 20 de junho que um militar do 139.º curso de Comandos se encontrava em coma induzido no Hospital Santa Maria, em Lisboa, após ter sofrido "um golpe de calor" no dia 12 de junho "durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14".

Em comunicado, o Exército informou que o militar foi primeiro assistido por uma equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM, que o transportou para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi admitido nos cuidados intensivos.

O Exército adiantou que tinha sido "iniciado um processo de averiguações" sobre este episódio.

Em 22 de junho, o Exército comunicou que o militar internado no Hospital de Santa Maria já tinha saído do coma induzido e que se encontrava "a respirar de forma autónoma, com evolução clínica favorável".

Marcelo Rebelo de Sousa visitou em 23 de junho o militar no Hospital de Santa Maria, que nesse mesmo dia foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.