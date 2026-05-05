Pandemia ajudou a reforçar regras de higiene nas instituições de saúde.
Pandemia ajudou a reforçar regras de higiene nas instituições de saúde. Arquivo
Sociedade

Mil pessoas morrem por ano devido a bactérias resistentes, mas só o “lavar as mãos” pode salvá-las, defende DGS

Infeções associadas aos cuidados de saúde são uma ameaça. Tanto que a OMS prevê que, em 2050, possam morrer dez milhões de pessoas no mundo e cinco milhões na Europa por esta causa. No Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assinala nesta terça-feira, dia 5, relatório da Direção Geral da Saúde indica que 82,2% dos profissionais já cumprem regras, mas é preciso mais para se “atingir o pleno”
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