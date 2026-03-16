Menina com menos de cinco anos baleada na cara no bairro de lata da Penajoia, em Almada

Uma menina com menos de cinco anos foi na sexta-feira (13 de março) à noite atingida a tiro, na cara, no bairro de lata da Penajoia, em Almada, avança o JN.A criança foi transportada para o Hospital Garcia de Orta na companhia de familiares, segundo a PSP.A menor deu entrada consciente e nunca correu perigo de vida, tendo sido já na unidade hospitalar que as autoridades tiveram conhecimento do caso.Por se tratar de um crime com recurso a uma arma de fogo, a Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada para investigar o caso, cujos contornos são ainda desconhecidos, não tendo sido efetuada qualquer detenção.