Mãe deixa bebé esquecido dentro de carro durante cerca de 45 minutos

Um bebé de um ano foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, 27 de março, dentro de um automóvel em Arcozelo, concelho de Barcelos, onde permanecer durante cerca de 45 minutos, segundo uma notícia avançada pelo JN. Após o alerta, para o local foram enviados os Bombeiros Voluntários de Barcelos, mas a criança acabou por ser retirada pela mãe que entretanto chegou ao local e terá admitido ter-se esquecido do bebé, depois de ter deixado os outros filhos na escola, cerca de 45 minutos antes.A criança acabou por ser transportada para o hospital de Barcelos, onde foi avaliado o seu estado de saúde.