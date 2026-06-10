Quem está no terreno garante ao DN que “a situação vai piorar".
Quem está no terreno garante ao DN que “a situação vai piorar".Gerardo Santos
Sociedade

Médicos e administradores antecipam “encerramentos” de urgências no verão. Direção Executiva admite “constrangimentos”

O verão está aí e quem está no terreno diz que pode voltar a ser “muito, muito difícil” nas urgências. Para a Federação Nacional dos Médicos, será “ainda pior. Os recursos humanos são os mesmos ou menos”. O Sindicato Independente dos Médicos assume não poder dizer que “vai correr bem”.
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