Resolver o problema da falta de médicos tem de ser prioridade diz sindicato.
Resolver o problema da falta de médicos tem de ser prioridade diz sindicato. DR
Sociedade

Médicos dizem que lei sobre tarefeiros pode “agravar” falta de profissionais. Para administradores é positiva, mas deixa dúvidas

Decreto-lei que regulamenta atividade de prestação de serviço foi publicado em Diário da República, neste dia 16, e suscitou reações de imediato. Para a vice-presidente da Fnam "não traz medidas que fixem médicos no SNS”, para o presidente dos administradores hospitalares “tem pontos positivos”, mas “muito irá depender da sua aplicação”. Por agora, falta a portaria que irá definir os honorários, que “também é importante”, dizem-nos.
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