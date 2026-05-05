ULS de Braga serve a população do concelho, quase 200 mil pessoas.
ULS de Braga serve a população do concelho, quase 200 mil pessoas.Arquivo
Sociedade

Médicos da ULS Braga denunciam em carta aberta “situações graves” nos cuidados aos utentes

Consultas perdidas, exames de diagnóstico não agendados, relatórios clínicos apagados, cirurgias de doentes oncológicos adiadas, debandada de profissionais e interferência da administração nos serviços em questões técnicas são situações relatadas por um grupo de médicos em carta aberta. Sindicato do Norte pediu reunião urgente à ULS e pode recorrer à IGAS para que situações sejam investigadas. Ao DN, administração recusou comentar.
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