Médicos da FNAM aderem à greve geral da função pública no dia 20 e exigem aumento salarial

Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou esta quarta-feira (11) que vai aderir à greve nacional da administração pública de 20 de novembro, alegando a necessidade de defender os direitos laborais e o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O pré-aviso é subscrito pelos sindicatos dos médicos do Norte, da Zona Centro e da Zona Sul, os três que integram a federação, e abrange todos os médicos que exerçam nos setores público, social e privado, num “contexto de contestação à proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo”.

A FNAM justificou a sua participação na greve nacional com a defesa e o reforço do serviço público de saúde, contra a “sua degradação e o recurso crescente à contratação externa”, assim como pelo cumprimento efetivo do direito à negociação coletiva.

A federação reivindica também o aumento de 15% da remuneração base dos médicos, a revogação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), o aumento do subsídio de refeição e a valorização das carreiras.

De acordo com o pré-aviso, os médicos estarão de greve entre as 00h00 e as 24h00 de 20 de novembro, estando assegurada a prestação de vários cuidados de saúde, como quimioterapia e radioterapia, diálise, urgência, recolha de órgãos e transplantes, entre outros.

“Todos os médicos podem aderir livremente à greve, mesmo os que não sejam sindicalizados, pois trata-se de um direito de exercício coletivo cuja declaração é da competência dos sindicatos”, salientou ainda a Fnam.

Ainda na área da Saúde, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) também já se associou à greve geral, reivindicando aumentos salariais que reponham o poder de compra e o reforço do SNS.

A paralisação foi convocada no final de outubro pela Frente Comum, durante um plenário que decorreu em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

“Reafirmando que não aceitam o empobrecimento, a desvalorização profissional nem a destruição dos serviços públicos, o plenário de sindicatos da Frente Comum delibera avançar com uma greve geral dos trabalhadores da administração pública, no dia 20 de novembro”, refere a resolução aprovada.