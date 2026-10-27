Frente Comum convoca greve da administração pública para 20 de novembro

A Frente Comum convocou esta terça-feira, 27 de outubro, uma greve nacional dos sindicatos da administração pública para o dia 20 de novembro.

"Reafirmando que não aceitam o empobrecimento, a desvalorização profissional nem a destruição dos serviços públicos, o plenário de sindicatos da Frente Comum delibera avançar com uma greve geral dos trabalhadores da administração pública, no dia 20 de novembro", lê-se na resolução do plenário que decorreu em frente à Assembleia da República.

Os sindicalistas exigem a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, melhores condições de vida e de trabalho, bem como uma administração pública que sirva verdadeiramente as populações.

Em declarações aos jornalistas, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, disse estar em causa "lutar contra um orçamento que destrói a administração pública" e que está "longe do interesse das populações".

"Neste sentido, não nos vemos com outra hipótese, que não seja fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este orçamento não passe", afirmou o líder sindical.

Questionado sobre a escolha do dia para a realização da greve, Sebastião Santana disse ser estratégico por "permitir não ter uma greve de protesto, mas uma greve que pode ter consequências".

A votação global do Orçamento do Estado (OE) 2027 está agendada para o dia 24 de novembro.

Para que a greve seja desconvocada, o coordenador da Frente Comum disse ser necessário que o "Governo se sente à mesa, que pegue nas 83 propostas que entregamos no dia 30 de setembro e esteja disposto a negociar, que é tudo o que não fez".

"Este governo, pelos vistos, tem medo de quem se manifesta de todas as maneiras", rematou Sebastião Santana, acrescentando que não está à espera que o anúncio da greve tenha alguma influência na marcação de reuniões.