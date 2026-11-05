Mau tempo regressa Portugal continental a partir de sexta-feira, com previsão de chuva e trovada

O sol que tem preenchido os dias de outono em Portugal continental vai dar lugar à chuva já a partir desta sexta-feira, 6 de novembro, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões meteorológicas apontam para uma "mudança do estado do tempo", em território continental, com "céu geralmente muito nublado e chuva ou aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoada".

Como explica o IPMA, o agravamento do estado do tempo deve-se a "uma vasta região depressionária", que "deverá estabelecer-se junto ao arquipélago dos Açores nos próximos dias, e que se deslocará lentamente para leste, transportando uma massa de ar húmido e instável sobre a Madeira e, mais tarde, sobre o continente".

Neste contexto, para esta sexta-feira espera-se "céu em geral muito nublado", sendo esperados períodos de chuva ou aguaceiros no litoral Norte e Centro, mais prováveis a partir da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a norte do Baixo Alentejo". Há ainda a "possibilidade de ocorrência de trovoada no litoral Norte e Centro a partir da tarde" e prevê-se uma pequena subida de temperatura no Centro e Sul do território continental.

No sábado, 7, mantém-se a previsão de "aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, diminuindo de frequência a partir da manhã". Há, no entanto, a "possibilidade de ocorrência de trovoada, mais provável no litoral oeste até ao fim da manhã", sendo esperada a "subida de temperatura, sendo acentuada da mínima".

A partir de domingo, esperam-se períodos de chuva no litoral Norte e Centro a partir do início da manhã, "que passarão a aguaceiros e estendendo-se gradualmente a todo o território". Para este dia prevê-se vento que "poderá soprar forte, em alguns períodos, do quadrante sul", segundo o IPMA.

Já no que diz respeito à Madeira, "a precipitação deverá manter-se nos próximos dias, podendo ser forte e persistente em alguns períodos", tendo sido já emitido aviso amarelo para o arquipélago, onde o "vento também deverá intensificar-se a partir de sábado".

O IPMA aproveita para esclarecer que, "neste momento, não existe nenhuma depressão nomeada, ao contrário do que tem sido divulgado por alguns órgãos de comunicação social", indicando que irá acompanhará a evolução da situação nos próximos dias.