Mau tempo. Cerca de 450 mil clientes continuam sem eletricidade. Só no distrito de Leiria são 300 mil

O município de Mira, no distrito de Coimbra, desativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal afirmou que, “na sequência da avaliação das ocorrências resultantes da passagem da tempestade Kristin pelo território, verificou-se que estão reunidas as condições para a reposição da normalidade”.A autarquia diz, no entanto, que se mantém o alerta à população para que "continue vigilante e atenta às comunicações e indicações da Proteção Civil, adotando, sempre que necessário, os comportamentos adequados”.DN/Lusa