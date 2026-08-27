Mau tempo cancela oito voos e diverge outros sete no aeroporto do Porto

A chuva que se fez sentir na manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, no aeroporto do Porto levou ao cancelamento de oito voos, à necessidade de divergir outros sete e a atrasos na operação aérea, indicou a ANA Aeroportos de Portugal.

“Devido a aguaceiros intensos no início da manhã que deixou detritos e acumulação de água nas áreas circundantes da pista, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro decidiu, por precaução, limitar a capacidade de forma temporária até ser concluída a limpeza e o escoamento de águas”, explicou o gestor aeroportuário.

Na resposta enviada à agência Lusa, a ANA refere que “a limpeza foi concluída às 12:00, tendo causado a divergência [para outros aeroportos] de sete voos, oito cancelamentos e alguns atrasos na operação”.

Segundo a ANA, “o aeroporto manteve-se sempre operacional, realizando chegadas e partidas, estando neste momento [pelas 12:30] já a recuperar a sua capacidade total”.