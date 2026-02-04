Mau tempo: agricultores temem colapso financeiro
FOTO: AIHO
Sociedade

Mau tempo: agricultores temem colapso financeiro

Produtores alertam para falta de liquidez nos próximos meses e criticam lentidão dos apoios. Setor teme que ajudas cheguem tarde demais
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Mau Tempo
Tempestade
Agricultura
Inundações
edição impressa
pecuária
produtores nacionais
horticultura
fruticultura

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt