Maternidade do Hospital Santa Maria registou em 2025 maior número de nascimentos em mais de 10 anos

A maternidade do Hospital Santa Maria, em Lisboa, registou 2.699 partos em 2025, o maior número de nascimentos em mais de uma década, assinalando “um momento histórico” para o bloco de partos, anunciou hoje a instituição.“Com cerca de 2.700 (2.699) partos, que representaram um total de 2.740 bebés nascidos, este foi um ano de recorde absoluto de nascimentos em Santa Maria em mais de uma década”, salienta a ULS Santa Maria em comunicado.Dados da instituição indicam que os 2.699 partos registados em 2025 representam um crescimento de 4% em relação a 2022, último ano integral de atividade antes do encerramento do Bloco de Partos para obras, e um aumento de 8% em relação a 2019, no período pré-pandemia de covid-19.Quando comparado a 10 anos, o crescimento no número de partos foi de 17%, apontam os dados.“Este desempenho excecional resulta de um investimento estratégico no reforço das equipas multidisciplinares do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina da Reprodução, no seguimento da construção da nova Maternidade Luís Mendes da Graça e das obras de renovação da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia”, sublinha a instituição.Acrescenta que a diferenciação técnica das equipas, com capacidade para responder a casos de grande complexidade, como patologias gestacionais de alto risco, e a dedicação profissional que assegurou sem interrupções, no último ano, a atividade diária da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, constituem os dois pilares deste desempenho na resposta às utentes e famílias da área da ULS e de outras zonas da região de Lisboa.A urgência reabriu de forma faseada em agosto de 2024, seguida, um mês depois, pela reabertura gradual da Maternidade Luís Mendes da Graça.Em 21 de abril de 2025, a nova Maternidade foi inaugurada formalmente pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que era presidente do Hospital Santa Maria quando as obras de requalificação e expansão da maternidade começaram, em agosto de 2023.As obras geraram controvérsia, que levou à saída de vários especialistas devido a preocupações com as condições laborais e assistenciais.Durante um período, a resposta às utentes do Santa Maria foi assegurada no Hospital São Francisco Xavier, ao abrigo de um protocolo de colaboração celebrado entre o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN), que englobava o Hospital Santa Maria, e o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO).Entretanto, com o fim do protocolo de colaboração na área da Obstetrícia, estabelecido entre os dois centros hospitalares, a 01 de janeiro de 2024, os especialistas do Hospital Santa Maria deixaram de prestar serviço no Hospital São Francisco Xavier.A partir dessa data, e no âmbito da operação Nascer em Segurança no SNS, da Direção Executiva do SNS, as equipas do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da ULS Santa Maria passaram a assegurar no Hospital de Santa Maria a urgência metropolitana de Ginecologia da região de Lisboa e Vale do Tejo e os seus médicos reforçaram as escalas da urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo.Com a nova maternidade foi reforçada a capacidade de resposta à mulher grávida, ao recém-nascido, acompanhantes e profissionais de saúde, permitindo a realização de 4.500 partos por ano, mais 1.500 do que anteriormente.