Marcelo visitou feridos da explosão em St. Margarida. "Estão a recuperar bem"

O Presidente da República visitou hoje os feridos ligeiros da explosão no campo militar de Santa Margarida, em Constança, que provocou um morto na quinta-feira. "São jovens. Estão a recuperar bem e um deles já poderá ir rapidamente para o Hospital das Forças Armadas e os outros dois logo a seguir", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à saída do Hospital de São José, em Lisboa, onde os militares estão internados.

"Aqui, as notícias são boas", disse o chefe de Estado que se deslocou à unidade hospitalar acompanhado da ministra da Defesa, Helena Carreiras, do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão. "Quer do ponto de vista oftalmológico quer do ponto de vista da audição, dos ferimentos, há uma recuperação que ultrapassa as expectativas", destacou.

"Vim porque não há nada como ver a realidade e dar uma palavra de gratidão a quem cumpriu a sua missão num momento inesperadamente difícil e que só não foi mais grave porque as consequências não são tão graves como se imaginava", afirmou o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, no final da visita aos três feridos que vieram do Hospital de Abrantes.

No que se refere aos outros dois feridos, que estão internados no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que "as notícias são de estabilização". Aliás, estes dois feridos vão ser transferidos para outra unidade de saúde, indicou, entretanto, o centro hospitalar.

A "explosão inadvertida" ocorreu por volta das 16:40 de quinta-feira, durante uma operação de desativação de engenhos explosivos, que estava a ser realizada por uma equipa de desativação do Regimento de Engenharia N.º1 "para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes", explicou o Exército, em comunicado.

Está em curso um processo de averiguações sobre o que terá estado na origem da explosão. O Presidente da República disse que "há que esperar pela conclusão das diligências para depois retirar conclusões".

"Como em tudo na vida, no meio de muitos casos sem acidentes, há um acidente", lamentou.

Questionado se tenciona deslocar-se a Santa Margarida, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou, por enquanto, esse cenário. "Tudo o que seja aparecer no meio de diligências é complicar e a ideia é não complicar", justificou.