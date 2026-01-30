Marcelo em Leiria admite que resposta "podia ter sido mais rápida" e exige foco nas prioridades de recuperação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta sexta-feira (30 de janeiro), em visita ao centro de Leiria, que o Estado tardou a compreender a verdadeira escala da destruição causada pela tempestade Kristin. Em declarações aos jornalistas, ao lado da ministra da administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o Chefe de Estado sublinhou que o momento exige uma definição rigorosa de prioridades temporais para socorrer as populações que permanecem sem serviços básicos."Há uma coisa que é urgentíssima, é ver a eletricidade. É urgentíssimo ver as comunicações. É urgentíssimo ver a água", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, confrontado com o cenário de isolamento em concelhos como Figueiró dos Vinhos. Para o Presidente, é essencial que a colaboração entre os autarcas e o poder central resulte num levantamento imediato daquilo que tem de ser recuperado primeiro, de forma a garantir condições mínimas de sobrevivência.Questionado sobre a demora na chegada de meios ao terreno, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu falhas na perceção inicial do evento. "Podia ter sido mais rápida [a resposta]? Podia ter sido mais rápida. Para sermos sinceros, não houve a noção exata da dimensão", admitiu, justificando que o que parecia estar concentrado numa "meia dúzia" de municípios revelou abranger uma área "cinco vezes superior".O Presidente recordou ainda as tragédias de 2011 e 2017 para sublinhar que, embora a Proteção Civil tenha melhorado, a desatualização de infraestruturas históricas e recentes — como o Terminal Ronaldo de Anjos ou telhados de escolas — impediu que estas resistissem à força da tempestade.Mobilização de fundos do PRR e apoio militarPerante a urgência da reconstrução, o Chefe de Estado defendeu o recurso imediato a fundos europeus, ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e ao reforço de verbas de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa destacou também o papel das Forças Armadas, que estão agora a arrancar com operações de alojamento e alimentação em colaboração com a Proteção Civil."O poder local é aquele que está mais próximo e tem melhores condições para agir. É preciso dar meios ao poder local e encontrar respostas", defendeu, reiterando que o esforço será "muito mais longo do que se pensava".Com a ameaça de novo agravamento do estado do tempo no próximo domingo e o risco iminente de inundações nas bacias hidrográficas devido ao caudal vindo de Espanha, o Presidente apelou à vigilância máxima. "O processo não terminou. Se amanhã se verificar que há uma confirmação de agravamento, a Proteção Civil tem de tentar pôr a salvo o maior número de pessoas", alertou.