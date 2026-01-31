Marcelo diz que Vila de Rei é o exemplo do outro Portugal que foi atingido

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado, 31 de janeiro, que há outro Portugal e o outro Portugal foi atingido, indicando Vila de Rei como o exemplo desse outro país.“Queria chamar a atenção para isto. Ontem [sexta-feira] comecei por Leiria e aí é uma calamidade numa cidade, numa grande cidade. Nunca tínhamos assistido nada daquela intensidade. Hoje na Figueira da Foz, menos grave, mas ainda uma cidade. Mas há outro Portugal e outro Portugal foi atingido. Vila de Rei é um exemplo desse Portugal”, sublinhou.Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, visitou uma empresa local completamente destruída pela passagem da depressão Kristin..Segunda pessoa morre em queda de telhado. Marcelo apela a que não se corram riscos excessivos. A24 cortada. “Acabámos de ver uma empresa, onde os prejuízos calculados são de meio milhão ou mais [euros]. Uma empresa com 30 anos. Quem a fez está desfeito como a empresa. É uma vida. Isto acontece em muitos casos. Aqui aconteceu e não foram os únicos prejuízos de grande monta”, salientou.Para o chefe de Estado, isto explica como foi muito grave e muito extenso no território este fenómeno natural.“Vai demorar tempo. É preciso explicar desde o inicio que vai ser assim para não se criarem expetativas que é uma coisa fácil que se resolve num instante. Não contanto com o facto de que ainda é um processo que está em curso. Pode haver mais chuva, inundações, pode haver mais municípios a juntar aos 59 que estão em estado de calamidade”, vincou.Marcelo disse ainda que com outros fenómenos como os incêndios, aprendeu-se muita coisa e melhorou-se em muita coisa, mas não foi possível, pelos vistos, melhorar muitas outras.“Nós temos fibra ótica no subsolo. E, no entanto, temos ainda ligações elétricas que se vê ao longo do país e que são primitivas. Um vendaval põe em crise essas ligações. Somos um país que tem coisas do mais avançado que há na Europa e no mundo e depois temos ainda problemas, até pelas desigualdades entre territórios que são muito antigas”..Marcelo defende criação de comissão técnica independente para "avaliação e preparação para o futuro”. O Presidente da República salientou que quando surgem estes fenómenos que nunca tinham acontecido fica a nu aquilo que é mais antigo e obsoleto.“Isso aguentou-se porque é um milagre nosso, português, ir aguentando situações até ao limite, mas é melhor estarmos preparados para o futuro. Isto pode voltar a acontecer”, disse.