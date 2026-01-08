Manuel Eduardo Vieira recebe Ordem do Infante D. Henrique no Palácio de Belém

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou na terça-feira, dia 6, com a Ordem do Infante D. Henrique o empresário Manuel Eduardo Vieira, português radicado nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Na cerimónia no Palácio de Belém, o Presidente elogiou o percurso profissional do condecorado, também a sua filantropia tanto junto da comunidade luso-americana como em Portugal, e proferiu igualmente palavras de grande apreço pessoal, relembrando uma visita à Califórnia, onde conheceu Manuel Eduardo Vieira e a família. . Nascido em 1945, na Silveira, ilha do Pico, Manuel Eduardo Vieira emigrou para o Brasil com 17 anos. Foi no Rio de Janeiro que conheceu Laurinda, também emigrante, de uma família de Trás-os-Montes, com quem casou e têm três filhos. Em 1972, aconteceu uma segunda emigração, para os Estados Unidos. Ao fim de cinco anos, comprou a A. V. Thomas ao tio e desde então construiu uma empresa californiana que é gigante na produção e venda de batata doce. O sucesso valeu-lhe ser conhecido como o "rei da batata doce". A A.V. Thomas tem hoje instalações em Atwater, mas mantém a sede oficial em Livingston, onde ainda existe o armazém inicial.Numa recente entrevista ao DN, sublinhou que “a América é a maior potência e ainda é a terra das oportunidades”. .Manuel Eduardo Vieira: “A América é a maior potência e ainda é a terra das oportunidades”.A cerimónia da condecoração, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, está a ser muito destacada nos meios luso-americanos, pois o empresário açoriano é figura conhecida de costa a costa. É tratado por comendador Manuel Eduardo Vieira, a relembrar que já tinha sido condecorado pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva.Manuel Eduardo Vieira conta já duas dezenas de reconhecimentos.