Manuel Eduardo Vieira condecorado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
Manuel Eduardo Vieira recebe Ordem do Infante D. Henrique no Palácio de Belém

Empresário português emigrado nos EUA há mais de meio século, conhecido como o "rei da batata doce", foi condecorado em Lisboa pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Leonídio Paulo Ferreira
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou na terça-feira, dia 6, com a Ordem do Infante D. Henrique o empresário Manuel Eduardo Vieira, português radicado nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Na cerimónia no Palácio de Belém, o Presidente elogiou o percurso profissional do condecorado, também a sua filantropia tanto junto da comunidade luso-americana como em Portugal, e proferiu igualmente palavras de grande apreço pessoal, relembrando uma visita à Califórnia, onde conheceu Manuel Eduardo Vieira e a família.

Manuel Eduardo VieiraMiguel Figueiredo Lopes-Presidência da República

Nascido em 1945, na Silveira, ilha do Pico, Manuel Eduardo Vieira emigrou para o Brasil com 17 anos. Foi no Rio de Janeiro que conheceu Laurinda, também emigrante, de uma família de Trás-os-Montes, com quem casou e têm três filhos. Em 1972, aconteceu uma segunda emigração, para os Estados Unidos. Ao fim de cinco anos, comprou a A. V. Thomas ao tio e desde então construiu uma empresa californiana que é gigante na produção e venda de batata doce. O sucesso valeu-lhe ser conhecido como o "rei da batata doce". A A.V. Thomas tem hoje instalações em Atwater, mas mantém a sede oficial em Livingston, onde ainda existe o armazém inicial.

Numa recente entrevista ao DN, sublinhou que “a América é a maior potência e ainda é a terra das oportunidades”.

Manuel Eduardo Vieira: “A América é a maior potência e ainda é a terra das oportunidades”

A cerimónia da condecoração, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, está a ser muito destacada nos meios luso-americanos, pois o empresário açoriano é figura conhecida de costa a costa. É tratado por comendador Manuel Eduardo Vieira, a relembrar que já tinha sido condecorado pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva.

Manuel Eduardo Vieira conta já duas dezenas de reconhecimentos.

